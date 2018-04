Floral Flowlove erscheint in Japan für PS4 und Vita

Der japanische Herausgeber Entergram wird Saga Planets romantische Visual Novel Floral Flowlove am 23. August 2018 in Japan für PlayStation 4 und PlayStation Vita veröffentlichen. Hierbei handelt es sich um einen Titel, der ursprünglich für PCs erschien und an Erwachsene gerichtet ist. Kosten wird der Ableger, der ohne den erotischen Inhalt auskommen muss, 5.980 Yen (circa 45 Euro). Eine Sammleredition, mit noch unbekanntem Inhalt, wird hingegen für 8.980 Yen (circa 67 Euro) angeboten. Ob es neue Inhalte geben wird, ist noch nicht bekannt.

Eines Tages sah ich einen Engel

„Wenn du eine engelsgleiche Geliebte hast, wird dich sicherlich ein tägliches Leben wie im Himmel erwarten.“

Plötzlich fühlt sich Masataka Saisu, der nie an Dinge wie den Himmel und das eigene Schicksal geglaubt hat, zu einem Engel hingezogen.

Kano Mihato ist Masatakas Kindheitsfreundin und eines der reichsten Mädchen an ihrer Schule. Auch wenn sie ihn tagtäglich mit Liebe überschüttet, fühlt es sich dennoch so an, als würden sie sich nicht sehr nahestehen.

Kanos beste Freundin, Nanao Tokisaka, ist ein Mädchen mit schwarzen Haaren, das glatt als Model durchgehen könnte. Allerdings wird sie aufgrund ihrer gleichgültigen und temperamentvollen Art Tsundere-Engel genannt.

Adelheid von Bergstrasse ist eine richtige Prinzessin. Ihre wunderschöne Singstimme wird mit der eines Engels verglichen. Sie ist eine Schlafmütze, auf die man immer aufpassen muss.

Kohane Tsubaki ist eine Nonne des Bibel-Lese-Komitees. Da sie freundlich und elegant herüberkommt, wird sie als ein Engel bezeichnet.

„Hmm… wenn ich so darüber nachdenke, habe ich nicht zu jedem dieser Mädchen eine Art Beziehung?“

Dass Masataka ein kleines Geheimnis hat, scheint Schicksal zu sein. Wenn er eine Person ansieht, erkennt er Flügel an ihren Rücken. Handelt es sich dabei um einen guten Menschen, erscheinen sie als Engelsflügel, bei schlechten Menschen hingegen als Teufelsflügel. Dieses Phänomen begann in seiner Kindheit, denn da sah er zum ersten Mal in seinem Leben einen Engel.

Floral Flowlove ist nicht die erste Visual Novel des Entwicklers, die von Entergram einen Konsolen-Ableger erhält. Ihre anderen Veröffentlichungen bestehen aus Hatsuyuki Sakura (März 2017 für Vita), Hanasaki Work Spring! (April 2017 für Vita) sowie Karumaruka * Circle (Juni 2017 für Vita und Mai 2018 für PS4).

via Gematsu