Snow White und Sleeping Beauty aus Mary Skelter 2

Aus der Besetzung der Hauptfiguren aus Mary Skelter 2 stellen wir euch heute die „Blood Maidens“ Snow White und Sleeping Beauty vor. Dazu gibt es eine Galerie, die euch besondere Illustrationen der Damen zeigt.

Snow White (gesprochen von Marika Kouno):

Sie gehört zum Trio der drei Schwestern, die Hitsuka, einem Anführer der Gruppe „Order of the Sun“, dienen. Snow White ist ein freundliches und rücksichtsvolles Mädchen. Sie reagiert sanft auf jede Person, mit der sie in Kontakt gelangt. Allerdings gerät sie oft in Konflikte mit den gegnerischen Kräften des Ordens. Sie respektiert ihre ältere Schwester Thumbelina, aber wenn ihre Schwester eine erbarmungslose Haltung anderen Menschen gegenüber einnimmt, wird Snow White ungewohnt feindselig und beginnt einen Streit mit ihr. Aus diesem Grund weiß Snow White nicht, worüber sie mit Thumbelina reden soll und bleibt daher sehr still, wenn sie mit ihr unterwegs ist.

Sleeping Beauty (gesprochen von Yuki Nagaku):

Die jüngste der drei Schwestern, die Hitsuka, einem Anführer der Gruppe „Order of the Sun“, dienen. Um Hitsuka und ihren Schwestern nützlich zu sein, auch wenn es nur eine kleine Hilfe ist, bemüht sie sich, gut zu sprechen und nicht das zu sagen, was sie wirklich denkt. Allerdings beginnt sie durch die Interaktion mit ihren Freunden, ihre wahre Persönlichkeit zu entwickeln.

Mary Skelter 2 erscheint in Japan am 28. Juni für PlayStation 4.

via Gematsu