Dark Rose Valkyrie ist für PCs erhältlich

Seit gestern ist das Rollenspiel Dark Rose Valkyrie für PCs via Steam erhältlich. In der ersten Woche erhaltet ihr einen Rabatt in Höhe von 20 Prozent für den Kauf des Spiels. Entscheidet ihr euch für das „Complete Deluxe Set“, welches das Videospiel, alle DLCs sowie das „Deluxe Pack“ enthält, gibt es einen permanenten Rabatt in der Höhe von 10 Prozent. Das „Deluxe Pack“ besteht aus digitalen Illustrationen, Skizzen und mehreren Wallpapers für PCs und Smartphones. Die Version für PCs unterstützt die Sprachen Englisch, Japanisch und Chinesisch.

Dark Rose Valkyrie versetzt euch in das Jahr 1929. Ihr seid Mitglied einer geheimen Militäreinheit, die sich Anti-Chimera Interception Division nennt – kurz ACID – und die in einem abgeriegelten Japan gegen Chimären kämpft – denn ein Meteorit namens Black Garnet brachte einen unbekannten Virus mit sich, der normale Menschen zu diesen Kreaturen werden ließ, und drei Prozent der Weltbevölkerung auf dem Gewissen hat. Als Leiter einer Spezialeinheit von ACID namens Special Force Valkyrie ist es nun eure Aufgabe, die Einheit zu leiten und die Chimären zu vernichten.

Neben klassischen Rollenspiel-Elementen können Charaktere in den Overdrive-Modus wechseln, um eine stärkere Persönlichkeit anzunehmen. Ein häufiger Gebrauch führt jedoch zur Ermüdung. Zudem stehen den Figuren anpassbare Attacken zur Verfügung und mit sogenannten Riot Combos könnt ihr noch mehr Schaden austeilen. Zusätzlich werdet ihr auch auf Visual-Novel-Passagen stoßen: Ganz im Sinne von Ace Attorney müsst ihr eure Teammitglieder verhören, um herauszufinden, ob euch jemand verraten hat und wer der Verräter ist.

Wir haben damals die Version für PlayStation 4 getestet. Unseren Test findet ihr hier.