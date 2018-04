Neues zur Switch-Version von Valkyria Chronicles 4

Im Zuge der Sega Fes 2018 wird Sega neue Informationen zur Nintendo-Switch-Version von Valkyria Chronicles 4 herausgeben. Sega gab bekannt, dass dafür ein Livestream am 15. April zwischen 16:50 JST und 17:30 JST (9:50 – 10:30 Uhr unserer Zeit) stattfinden wird. Der Stream kann über YouTube und Periscope verfolgt werden. Der Livestream wird ebenfalls Live-Gameplay zum DLC „The Two Valkyrias“ für PlayStation 4 zeigen. Es könnte also durchaus interessant sein, hier einmal reinzuschauen.

Valkyria Chronicles 4 spielt in einem fiktiven Jahr 1935 EC in Europa und damit zur gleichen Zeit wie Valkyria Chronicles. Dort wütet der „Second European War“ zwischen der Atlantic Federation und der Autocratic Eastern Imperial Alliance. Die Föderation kämpft tapfer, doch die übermächtige imperiale Allianz droht sie zu verschlingen. Der Sieg droht in weite Ferne zu rücken, da führt die Föderation die Operation Northern Cross durch, ein letzter Versuch, die kaiserliche Hauptstadt zu erobern und so den Krieg zu beenden.

Valkyria Chronicles 4 ist bereits in Japan für PlayStation 4 erhältlich mit einem geplanten Sommer-Release für Nintendo Switch. Im Westen soll es im Herbst für beide Plattformen erscheinen*, aber auch zusätzlich für Xbox One.

via Gematsu