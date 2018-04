Experience kündigt Horror-Spiel NG für Vita an

Experience hat in der aktuellen Ausgabe der Famitsu das Horror-Adventure NG für PlayStation Vita enthüllt. Dabei handelt es sich um den zweiten Eintrag der „Spirit horror“-Serie, welche eine leise Form der Angst als Konzept hat. Der Release ist für den 9. August in Japan geplant, die Entwicklung steht derzeit bei 75 Prozent. Zudem ist die offizielle Website zum Projekt bereits online, welche enthüllt, dass NG für „No Good“ steht.

Der erste Teil der Reihe ist Death Mark, welches in Japan erst für PlayStation Vita und danach für PlayStation 4 erschienen ist. Am 28. Juni 2018 folgt auch noch eine Fassung für Nintendo Switch und auch Xbox-One-Spieler werden an einem noch unbestimmten Datum in den Genuss kommen. Eine lokalisierte Version ist bisher nicht angekündigt, dafür könnt ihr für weitere Eindrücke unseren Import-Test zu Death Mark lesen.

via Gematsu