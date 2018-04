Great Ace Attorney 2 in Japan für Mobilgeräte erhältlich

By

Ab sofort ist The Great Ace Attorney 2: Ryuunosuke Naruhodou’s Resolve, der zweite Teil der im alten London spielenden Ace-Attorney-Subreihe, in Japan für Smartphones erhältlich. Sowohl die iOS-Version im Apple Store, als auch die Android-Version über Google Play, sind in insgesamt fünf Episoden unterteilt, von denen das erste Kapitel kostenlos gespielt werden kann. Alle anderen Episoden kosten jeweils 720 Yen (circa 5 Euro). Zusätzlich werden Kostüme für 120 Yen (circa 1 Euro) angeboten.

In The Great Ace Attorney übernehmt ihr die Rolle des jungen Studenten Ryunosuke Naruhodou aus der japanischen Yuumei-Universität. Ende des 19. Jahrhunderts reist er nach Britannien, um dort als Anwalt zu arbeiten. Auf seiner Reise begegnet er sogar dem berühmten Detektiv Sherlock Holmes und hilft ihm bei einigen Fällen. Der zweite Teil führt Ryunosukes Abenteuer in London fort und deckt alle Geheimnisse und Fragen des Vorgängers auf.

The Great Ace Attorney 2 erschien ursprünglich im August 2017 für Nintendo 3DS, bislang allerdings nicht im Westen.

via Gematsu