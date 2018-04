Neue Details zur Hintergrund-Story von Code Vein

By

Bandai Namco hat schon letzte Woche neue Screenshots zu Code Vein freigegeben. Nun hat man auch neue Details zum Anfang der Geschichte veröffentlicht.

Code Vein ist ein Third-Person-Action-RPG, welches den Spieler in die Rolle eines sogenannten Wiederkehrers schlüpfen lässt. Nachdem Spieler einen Fuß in die verrückte Welt Vein gesetzt haben, gilt es mit den Einwohnern Veins, die verlorenen Erinnerungen wiederzufinden und letztendlich aus dieser neuen wahnsinnigen Realität zu entkommen. Die Welt von Code Vein ist gefährlich und voll von grausamen Feinden und monströsen Bossen, die die Kampffähigkeiten des Spielers auf die Probe stellen werden.

Story-Details:

Nach dem Kampf mit Q.U.E.E.N wacht der Protagonist in einer ihm unbekannten Umgebung auf. Die junge Dame mit dem geplatzten Oberteil namens Io nimmt den Protagonisten nach seinem Aufwachen in Empfang. Beide scheinen allerdings ihre Erinnerung verloren zu haben. Auf ihrem Weg in Richtung einer zerstörten Stadt treffen sie auf eine ausgetrocknete Blood-Tear-Quelle. Io hat zwar ebenfalls ihre Erinnerung verloren, weiß aber anscheinend noch über die Bedeutung der Blood Tears für die Welt Bescheid. Der Protagonist scheint die Fähigkeit zu haben, vertrocknete Blood-Tear-Quellen zu reaktivieren. Eine Gruppe von sogenannten Wiederkehrern bekommt dieses ungewöhnliche Phänomen mit und nimmt die beiden auch gleich als Sklaven für das Suchen von Blood Tears mit sich.

Blood Tears haben in der Welt von Code Vein einen hohen Wert. Wegen ihrer besonderen Kräfte werden sie stark besteuert. In Vein herrscht ein starkes Hierarchiegefüge zwischen starken und schwachen Kämpfern, was zur Folge hat, dass schwache Mitbürger als Sklaven gehalten werden, um Blood Tears aus tiefen Mienen zu schürfen.

Nachdem der Protagonist von seinem ersten Suchauftrag zurückkehrt, findet er seine selbsternannten Herren schwer verwundet oder auch getötet wieder. Sie wurden von Wiederkehrern angegriffen, die mit mysteriösem Miasma in Verbindung kamen. Das Miasma lässt den Blutdurst der Menschen ins Unermessliche steigen und verwandelt diese in Monster.

Während eines Kampfes um Leben und Tod trifft er auf Louis, der ihm gegen die blutgierigen Bestien zur Seite steht. Louis bringt darauf die beiden Neuankömmlinge zu seinem Lager, mit der Absicht die Kräfte des Protagonisten für andere Zwecke einsetzen zu können.

Im Laufe der Geschichte trifft der Protagonist auf Jack und Eva. Beide haben eine signifikante Rolle in der Geschichte. Die mysteriöse Q.U.E.E.N hat die Fähigkeit sich wiederzubeleben und die einzige Methode, dies zu verhindern, ist eine Fusion mit einem Teil ihres Körpers. Die abgespaltene Masse nennt sich God Shell und muss einem besonders willensstarken Wiederkehrer zugefügt werden, damit dieser das schreckliche Schicksal der Welt verhindern kann. Jacks Aufgabe ist es, einen Wiederkehrer zu finden, der die Kraft hat, die God Shell unbeschadet aufzunehmen. Da diese nämlich dem Miasma gleicht und Menschen in den Wahnsinn führen kann, musste Jack auf seiner Mission schon einige Wiederkehrer aus dem Weg räumen. Seine Partnerin Eva sorgt bei einer versuchten Fusion dafür, dass die God Shell stabilisiert bleibt und hilft den verstorbenen Wirten durch ihre Gebete auf dem Weg zur anderen Seite.

Jack und Eva können den Protagonisten in den Kämpfen als KI-Partner unterstützen. Während Jack proaktiv auf Gegner zu rennt und Angriffen selbständig ausweicht, hilft Eva eher von der hinteren Reihe mit Fernangriffen aus. Beide Support-Charaktere verfügen über einzigartige Angriffs- und Unterstützungsskills.

Code Vein soll 2018 weltweit für PlayStation 4, Xbox One und PCs erscheinen.

via Gematsu