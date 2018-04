Erste Details zu Taiko Drum Master: Switch Version

By

Bandai Namco gab einige Details zur im März angekündigten Nintendo-Switch-Version des beliebten Trommel-Spiels Taiko Drum Master bekannt. Eins der neuen Features für Taiko Drum Master: Nintendo Switch Version! ist die Steuerung über die Joy-Cons. Über die sogenannte „Furifuri Performance“-Steuerung lässt sich das Spiel über die Bewegungssteuerung der Joy-Cons erledigen. Die Joy-Cons fungieren so als Stöcke und sollen dem Spieler ein kleines Spielhallengefühl vermitteln. Ähnlich wie bei einer Trommel wird die „Don“-Note mit einem geraden Schlag in der Luft und die „Kat“-Note mit einem diagonalen Schlag ausgeführt. Durch HD-Rumble soll sich das Ganze dann auch noch so anfühlen, als schlage man auf eine echte Trommel.

Taiko Drum Master: Nintendo Switch Version! wird alle Spielmodi von Nintendo Switch unterstützen, so dass man entweder Zuhause am Fernseher oder unterwegs trommeln kann. Bis zu vier Nintendo-Switch-Konsolen lassen sich zudem für den lokalen Multiplayer-Modus zusammenschließen. Neben der Bewegungssteuerung wird es auch die normale Steuerung über Knöpfe und eine Touch-Steuerung geben.

Eine weitere Neuerung werden die Performance-Charaktere sein. Diese kann man zu Beginn auswählen, um einen bestimmten Skill für den nächsten Song einzusetzen. Der Drum Master sorgt zum Beispiel dafür, dass nicht mehr zwischen „Don“ und „Kat“ unterschieden wird und man nach Belieben im Takt zuhauen kann. Der Laternen-Aal sorgt dafür, dass man mehr Trommelfeuer-Noten für reichlich Punkte erhält. Viele weitere kann man im Laufe des Spiels freischalten.

Zu guter Letzt teaserte man noch einige Minispiele an, die man mit Freunden zusammen spielen kann. Beachvolleyball und ein Bestäubungsspiel, wo die Trommeln in Bienenkostümen herumfliegen, sollen nur zwei sein, die durch Screenshots gezeigt wurden.

Taiko Drum Master: Nintendo Switch Version! soll mehr als 70 Songs zur Auswahl haben und die ersten 23 wurden bereits angekündigt. Unten eine Liste dazu, einige Screenshots und noch einmal der Ankündigungstrailer.

via Gematsu