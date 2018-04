Monster Hunter World: Videos zeigen kommende DLCs

Für Monster Hunter: World sind bekanntlich einige neue DLCs geplant. Deshalb hat Capcom nun einige neue Videos veröffentlicht, um den Spielern einen Überblick über die herunterladbaren Inhalte zu verschaffen. Im Video zum DLC-Lineup Volume 2 wird das Charakter-Anpassungssystem gezeigt, das euch seit neuestem erlaubt, euren Helden im Spiel nochmal optisch anzupassen – auch das Geschlecht kann nachträglich geändert werden!

Mithilfe dieses Gutscheines, den es im PlayStation Store gibt, könnt ihr eure Figur einmal umsonst anpassen. Danach kostet das Herumschrauben an einem Jäger nach Spielbeginn etwas. Die Bezahloption soll im Frühling kommen, wie viel der Spaß kostet, ist aber noch unbekannt. Es werden zusätzlich noch ein paar kostenlose, neue Frisuren vorgestellt.

Weiterhin zeigt der Trailer eine Reihe neuer Gesten für euren Protagonisten, die einzeln erworben werden können. Es werden auch noch Stempel und Items präsentiert, die im Zuge von diversen Kollaborationen entstanden sind. So gibt es ab dem 13. April ein Stempel-Set zu Mega Man und am 27. April Stempel und Gesten zu Devil May Cry. Am gleichen Tag erscheint auch das Chun-Li-Outfit aus Street Fighter V.

Monster Hunter: World* ist verfügbar für PlayStation 4 und Xbox One. Im Herbst kommen auch die PC-Spieler in den Genuss des Action-Rollenspiels rund um das Jagen und Erlegen von Monstern.

Trailer zum DLC-Lineup Volume 2

Videos zu DLC-Gesten für eure Spielfigur

via Siliconera / Game Skinny