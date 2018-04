Level-5 kündigt Yo-kai Watch 4 für Nintendo Switch an

By

Die Yo-kai-Watch-Saga geht weiter! Entwickler Level-5 hat bekanntgegeben, dass an Yo-kai Watch 4 gearbeitet wird, welches noch dieses Jahr in Japan für Nintendo Switch erscheinen soll. Damit geht die Hauptreihe in eine neue Runde, nachdem der letzte Titel vor zwei Jahren auf den Markt kam. Und Level-5-CEO Akihiro Hino hält Wort. Er hatte kürzlich versprochen, dass alle künftigen Level-5-Games auch für Nintendo Switch erscheinen.

Level-5 verspricht mit Yo-kai Watch 4 einen „extrem verbesserten Spielinhalt“ sowie Mechaniken, die „jeden überraschen werden“, so der Level-5-CEO. Mit von der Partie bei der Monsterjagd sind ebenfalls einige Charaktere, die bereits im Anime Yo-kai Watch Shadowside einen Auftritt haben. Dazu zählen Touma Tsukinami, Natsume sowie Keesuke Amano.

via Gematsu