Etrian Odyssey X für Nintendo 3DS angekündigt

Vor Kurzem ließ Atlus verlauten, dass am 10. April ein neuer Ableger der Etrian-Odyssey-Reihe für Nintendo 3DS angekündigt werden soll. Nun ist der Vorhang gefallen: Bei dem neuen Titel handelt es sich um Etrian Odyssey X, welches am 2. August in Japan erhältlich sein wird. Das Spiel markiert dabei den letzten Ableger für Nintendo 3DS. Von einer Veröffentlichung im Westen ist bislang jedoch nicht die Rede.

In Etrian Odyssey X sammeln sich Abenteurer aus der ganzen Welt in der fliegenden Stadt Maginia auf Dekret der Prinzessin Persephone. Reichtum, Ehre und unerwartete Abenteuer schlummern in Lemuria, einer entfernten Insel in der weiten See. Dabei könnt ihr eure Gruppe aus einer Vielzahl von insgesamt 19 Klassen zusammenstellen, unter anderem die neue „Helden“-Klasse. Auch viele Altbekannte sind mit von der Partie, wie etwa Bushido, Medic, Paladin oder Ranger.

Etrian Odyssey X soll den bislang umfangreichsten Ableger der Serie darstellen, welcher nur so voller Geheimnisse, die gelüftet werden wollen, strotzt. Dabei werden viele alte Mechaniken komplett überarbeitet und es wird einige Neuerungen geben, wie etwa eine Charaktererstellung, Sub-Klassen und Schwierigkeitsgrade. Es wird euch außerdem möglich sein, Karten mit dem Touchscreen zu zeichnen.

Die Erstauslieferungen des Spiels kommen mit dem „New Adventurers-Illustration-Pack“-DLC daher, welcher fünf Illustrationen von Gastkünstlern beinhaltet, darunter Shigatake oder Shigenori Soejima. Schaut euch hier den Ankündigungstrailer zu Etrian Odyssey X an:

via Gematsu