SNK Heroines: Details zum Customization-Modus

NIS America und SNK haben neue Informationen und Screenshots zu SNK Heroines: Tag Team Frenzy veröffentlicht. In SNK Heroines wird man die Heldinnen mit allerlei Accessoires schmücken und auf verschiedenste Weise bearbeiten können. Der Customization-Modus wird sich nicht nur auf die verschiedenen Kämpferinnen beschränken, auch Hintergründe und Stimmen sollen bearbeitet werden können.

Über 100 verschiedene Accessoires sollen zur Verfügung stehen. Von Hüten, Brillen, Öhrchen bis zu Flügeln und Tattoos sollten die meisten Bedürfnisse befriedigt werden. Zwischen vier verschiedenen Stimmfarben soll man ebenfalls wählen können. Die Hintergründe sollen ebenfalls veränderbar sein, von einer Fülle an Optionen ist hier die Rede. Letztendlich soll man seine Heldin noch mit Posen in Szene setzen können, um entweder die In-Game-Karten für den Online-Modus aufzuhübschen oder ein schönes Hintergrundbild zu kreieren. Alle Accessoires und Hintergrundoptionen wird man im Spiel durch die In-Game-Währung freischalten können. Diese Währung wird man durch Kämpfe und Abschließen verschiedener Spielmodi erhalten.

In SNK Heroines: Tag Team Frenzy treten Charaktere des SNK-Universums in 2-gegen-2-Tag-Team-Kämpfen gegeneinander an. Ihr steuert einen Charakter im Kampf, könnt aber ständig einen anderen Charakter einwechseln oder aber mit Items Einfluss auf das Kampfgeschehen nehmen. Dabei geht es nicht nur darum, die KP eurer Gegner zu verringern, sondern auch darum, Ultra-Spezialangriffe zu entfesseln. Eure Lieblingsheldinnen können außerdem umfangreich angepasst werden.

SNK Heroines: Tag Team Frenzy erscheint am 7. September für PlayStation 4 und Nintendo Switch. Für Nintendo Switch erscheint der Titel physisch und digital, mit einem ausschließlich digitalen Release für PlayStation 4.

via Gematsu