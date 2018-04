Jubiläums-Konzert zur Mega-Man-Reihe geplant

Es hat viele Gamer überrascht, als Capcom im vergangenen Jahr einen neuen Ableger der Mega-Man-Reihe angekündigt hat. Der blaue Bomber, wie er gern von Fans genannt wird, feiert in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag. Das sieht man ihm nicht an und lange war die Zukunft des Franchise ungewiss. Wahrscheinlich genau deswegen möchte Capcom ihm zu Ehren ein Konzert veranstalten, wie der japanische Konzern nun ankündigte.

Am 8. Juli soll das Jubiläums-Konzert in der Nakano ZERO Dai Hall in Tokio stattfinden und zahlreiche beliebte Melodien aus der Serie beinhalten. Dabei dürfen sich Fans nicht nur auf Songs aus der Hauptreihe freuen, sondern auch auf Melodien aus beispielsweise Mega Man Battle Network oder Mega Man X. Bei dem Event wird die extra zusammengestellte „Mega Man 30th Anniversary Special Band“ spielen, welche von Videos auf einer großen Leinwand unterstützt wird. Auch Neuigkeiten zum kommenden elften Teil der Reihe werden wahrscheinlich beim Konzert bekanntgegeben.

via Gematsu