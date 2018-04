Die neuesten Wertungen der japanischen Famitsu

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Spielen, die wieder von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehören unter anderem Utawarerumono: Chiriyukusha he no Komoriuta (PS4, PS Vita) und das im Westen mit Lob überschüttete God of War (PS4).

Mit einem sehr guten Ergebnis schneidet God of War auch in Japan bei der Famitsu ab. Technisch hervorragend und mit einer mitreißenden Geschichte soll das Spiel den Spieler geradezu an den Bildschirm fesseln. Nahtlose Übergänge zwischen Sequenzen und Gameplay wissen ebenfalls zu überzeugen. Famitsu schreibt, dass jeder Besitzer einer PlayStation 4 mit God of War seine Freude haben wird, bemängelt aber die fehlende Innovation. Bis auf das frische Setting, die sehr emotionale Geschichte zwischen Vater und Sohn und den guten Action- sowie Puzzlepassagen, soll God of War den üblichen Open-World-Standard bieten. Dieser aber in herausragender Qualität, wie man hinzufügte.

God of War (PS4) – 10/9/10/9 [38/40]

Jikkyou Powerful Pro Baseball 2018 (PS4, PS Vita) – 9/9/10/10 [38/40]

The Dead Heat Breakers (3DS) – 8/8/9/8 [33/40]

Tengai ni Mau, Iki na Hana (PS Vita) – 9/8/8/8 [33/40]

Utawarerumono: Chiriyukusha he no Komoriuta (PS4, PS Vita) – 9/8/8/7 [32/40]

Natsuiro Kokoro Log (PS Vita) – 7/7/7/7 [28/40]

NadeRevo! Nadeshiko Revolution (PS Vita) – 6/6/6/6 [24/40]

via Gematsu, Hokanko