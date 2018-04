Psyvariar Delta für Nintendo Switch und PS4 angekündigt

By

In der neuesten Ausgabe des japanischen Videospielmagazins Famitsu wurde erstmalig enthüllt, dass der mittlerweile 18 Jahre alte Shoot-‚em-up-Titel Psyvariar: Medium Unit unter neuem Namen neu veröffentlicht wird. Als Psyvariar Delta wird der Klassiker am 30. August in Japan für Nintendo Switch und PlayStation 4 veröffentlicht.

Bei der neuen Auflage gibt es nicht nur hochauflösendere Grafik, sondern auch neue Spielmodi. Aktuell ist die Entwicklung von Psyvariar Delta bei 70 Prozent. Ein Video der klassischen Version zeigt euch, worauf sich japanische Spieler im August freuen können.

via Gematsu