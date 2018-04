Deutsche Verkaufscharts: Kratos und Kiryu mischen auf

Sektenführer Far Cry 5 muss in den aktuellen deutschen Verkaufscharts Kratos das Feld überlassen. Nach Wochen der Dominanz erobert God of War* die Charts, allerdings naturgemäß nur die PS4-Charts. Dort schafft es God of War aber gleich mit vier Editionen in die Top 10. Die Day One Edition erobert Platz 1, die Standard Edition den zweiten Platz, die Limited Edition kommt auf dem dritten Platz ins Ziel und die Collector’s Edition landet auf Platz 5. Klar: Far Cry 5 gehört der vierte Platz dazwischen.

Kazuma Kiryu kennen auch im Westen immer mehr Gamer, aber gegen Kratos und Far Cry hat er keine Chance. Immerhin winkt am Ende trotzdem Platz 6 für die Essence of Art Edition* und Platz 7 für die After Hours Premium Edition* in den PS4-Rankings.

Xbox-One-Spieler haben von Far Cry 5 noch nicht genug, der Titel landet auf Platz 1. Und weil Kazuma Kiryu und Kratos auf Xbox nicht ihre Kreise ziehen, schiebt sich Monster Hunter World wieder auf den zweiten Platz nach oben. Auch in den PC-Charts bleibt Far Cry 5 on top, Die Sims 4 landet dahinter.

In den Nintendo-Switch-Charts gehen die Medaillen erneut an Mario Kart 8 Deluxe und Super Mario Odyssey. Die 3DS-Charts werden wieder von den Taschenmonstern bevölkert. Platz 1 für Pokémon Ultrasonne und Platz 2 für Pokémon Ultramond.

via GfK