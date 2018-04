Händler listet Kingdom Hearts 3 für Oktober

By

Ein Datum, welches durch seine Quelle mit Vorsicht zu genießen ist: Der amerikanische Händler Target listet das heiß erwartete Kingdom Hearts 3, auf das Fans der Reihe seit Ewigkeiten warten, auf der offiziellen Seite für Ende Oktober. Seitens Square Enix gibt es dazu keine Stellungnahme. Der letzte Stand war lediglich, dass es noch dieses Jahr erscheinen solle.

Ob es sich hier um das tatsächliche Erscheinungsdatum oder lediglich einen Platzhalter handelt, darüber lässt sich nur spekulieren. Spätestens zur diesjährigen E3 in Los Angeles sollten wir mehr über das angebliche Erscheinungsdatum erfahren.

Eine Veröffentlichung im Oktober würde auch im Hinblick auf den bereits angekündigten Release von Dragon Quest XI im September passen. Man will sich da sicherlich nicht selbst im Wege stehen. Und der November ist in der Regel ohnehin in jedem Jahr ein sehr umkämpfter Monat.

Im Februar dieses Jahres präsentierte Square Enix zuletzt eine neue Welt und neue Bilder sowie weitere Details zu Kingdom Hearts 3, wobei die Monster-AG-Welt vorgestellt wurde, die bis dahin als Gerücht im Umlauf war.

via VG247