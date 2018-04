Die Sammleredition zu BlazBlue: Cross Tag Battle

Der Prügler aus dem Hause Arc System Works, BlazBlue: Cross Tag Battle, bekommt eine Sammleredition spendiert, wie der Entwickler nun bekanntgibt. Dabei wird die Edition, welche sowohl für PlayStation 4 als auch Nintendo Switch erscheint, vorerst ihren Weg nur nach Nordamerika finden.

Die Sammleredition beinhaltet eine Kopie des Hauptspieles, eine Sammlerbox, eine Steelbook-Hülle, den originalen Soundtrack mit 15 Stücken aus dem Spiel, ein Buch mit der Kunst des Spieles auf 52 Seiten sowie Acryl-Kunstständer von Ragna the Bloodedge, Yu Narukami, Hyde Kido und Ruby Rose. Vorbesteller dieser Edition und der Standardversion werden ebenfalls einen kleinen Mini-Soundtrack mit sieben Stücken erhalten.

Ebenfalls hat Arc System Works einen neuen Trailer veröffentlicht, der zum ersten Mal die englischen Synchronsprecher vorstellt.

BlazBlue: Cross Tag Battle erscheint am 31. Mai in Japan und am 5. Juni in Nordamerika. In Europa soll das Spiel im Sommer dieses Jahres erscheinen, ein genaues Datum steht jedoch noch aus. Das Spiel wird für PlayStation 4, Nintendo Switch sowie PCs erhältlich sein.

via Gematsu