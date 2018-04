Penguin Wars: Der Pinguin-Krieg verschiebt sich

Eigentlich sollte Penguin Wars bereits am 15. Mai bei uns erscheinen, nun kündigte Publisher Dispatch Games jedoch an, dass der Titel erst Mitte oder Ende Juni in die Läden kommt. Wenn es so weit ist, wird der Ableger physisch für PlayStation 4 und Nintendo Switch erhältlich sein – rund 25 Euro zahlt man für die Standardversion. Für Xbox One erscheint Penguin Wars lediglich in digitaler Form.

Weiterhin wird das Spiel auch in einer „Launch Edition“ für PlayStation 4 und Switch verfügbar sein, welche man ausschließlich über den neuen Online-Store des Publishers beziehen kann. Hierfür zahlt man etwa 33 Euro und bekommt neben dem Hauptspiel einen Downloadcode für den kompletten Soundtrack des Ablegers. Diese Version ist auf 5.000 Kopien begrenzt.

Penguin Wars wurde 1985 zuerst durch UPL für Arcade-Automaten veröffentlicht, später auch für verschiedene Plattformen umgesetzt, darunter eine Game-Boy-Version. Im Wesentlichen geht es im Spiel darum, euer Gegenüber mit Bällen zu treffen, die ihr über einen Tisch schleudert. Wer am Ende die meisten HP übrig hat, gewinnt. Im Laufe des Spiels tauchen auch Hindernisse wie Bomben auf dem Feld auf, die ihr besser nicht aufnehmen solltet. Jeder der spielbaren Charaktere verfügt zudem über zwei Typen von Spezialtechniken. Es gibt jeweils eine Offensivtechnik und eine Defensivtechnik. Im Storymodus könnt ihr die Statuswerte wie Gesundheit und Schnelligkeit verbessern.

Hier nochmal ein älterer Trailer, um euch das knallbunte Spiel wieder in Erinnerung zu rufen.

via Gematsu