Gensokyo Defenders: Japan sorgt für Verteidigung im Mai

Das Tower-Defense-Spiel Gensokyo Defenders wird in Japan am 1. Mai für PlayStation 4 digital im PlayStation Store erscheinen. Der Kaufpreis soll 2.160 Yen (circa 16 Euro) betragen. Die Nachricht stammt vom Publisher Mediascape und vom Entwickler Neetpia.

In diesem Spiel kontrolliert ihr die Bewohner von Gensokyo und wehrt euch gegen die Angriffe von Horden, die aus Feen bestehen. Um eure Basis zu schützen, verwendet ihr Spell Cards und Fallen, um die Feinde zu vernichten. Insgesamt stehen euch 20 verschiedene Charaktere zur Auswahl, die alle ihre individuellen Fähigkeiten besitzen, um die Gegner zu schwächen oder einzufrieren. Ein Online-Koop-Modus wird unterstützt.

In den Stages tummeln sich unzählige Feinde, die eure Basis erobern wollen. Um den Sieg zu erlangen, müsst ihr die Gegner davon abhalten, in eure Basis einzudringen. Dazu stellt ihr Fallen und bewegt die Charaktere frei durch das Gelände, um die Feen von ihrem Vorhaben abzuhalten. Am Ende einer Schlacht erscheint immer ein Boss, der mit euren letzten Kraftreserven bezwungen werden muss.

Die Gespräche sind komplett vertont. Eine offizielle Webseite findet ihr im Internet.

