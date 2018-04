Flip-Scroll-Shooter Hyper Sentinel erscheint im Mai

Indie-Studio Huey Games aus England hat den Veröffentlichungstermin für den Arcade-Weltraum-Shooter Hyper Sentinel bekanntgegeben. Der Shooter mit Flip- und Scroll-Mechanik erscheint am 11. Mai für PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One und PCs. Hyper Sentinel will leicht zu steuern sein, intuitives Gameplay und rasante Action bieten. Ihr sitzt im Cockpit und wollt die Erde vor Aliens beschützen – aber was spielt das für eine Rolle.

Für noch mehr Arcade-Nostalgie bietet Hyper Sentinel übrigens verschiedene Grafikoptionen, darunter Spectrum-, C64- und CRT-Filter. Finanziert wurde die Entwicklung übrigens mit etwa 21.000 Pfund bei Kickstarter. Den offiziellen Launch-Date-Trailer seht ihr nachfolgend.