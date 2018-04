Dragon Quest Builders 2 spielt nach Dragon Quest II

Laut der aktuellen Ausgabe der Weekly Jump spielt Dragon Quest Builders 2: The God of Destruction Malroth and the Vacant Island in der Welt, die als Schauplatz für Dragon Quest II dient. Dabei schließt die Handlung, die man in Dragon Quest Builders 2 erleben wird, nach den Ereignissen aus Dragon Quest II an. In diesem Teil der Serie plant Hargon die Welt zu zerstören, indem er sein Leben an den Gott der Zerstörung opfert. Dieser Gott, der den Namen Malroth trägt, wurde von den Nachkommen der Helden besiegt. Somit kehrte der Frieden zurück in die Welt.

Allerdings blieb eine religiöse Gruppe übrig, welche die bösen Absichten von Hargon teilt. Die Mitglieder beschlossen, die Erbauer der Welt auszurotten. Durch den Aufstieg der Organisation „Hargon Order“ zerbrach die friedliche Atmosphäre nach dem Tod von Hargon. Städte wurden überfallen, Schlösser zerstört, sodass die Welt in Ruinen zerfiel. Nur wenige Menschen überlebten diesen Aufstand des Ordens, der die Vernichtung der Welt herbeisehnt.

Die Erbauer sind ein großes Hindernis für den Orden, da sie die Macht besitzen, neue Objekte zu gestalten und Gebäude zu bauen. Der Protagonist in diesem Spiel wird aus diesem Grund von „Hargon Order“ in ein Gefängnis gesteckt. Mysteriös bleibt immer noch der Junge Malroth, der sich dem Helden anschließen wird. Mit seinen Fähigkeiten unterstützt er die Hauptfigur in den Kämpfen und beim Sammeln von Materialien.

Dragon Quest Builders 2: The God of Destruction Malroth and the Vacant Island befindet sich für PlayStation 4 und Nintendo Switch in Entwicklung. Ein Erscheinungsdatum wurde noch nicht bekanntgegeben.

via Gematsu