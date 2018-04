Fantasy-Reiseführer Spezial: Die schönsten Bauernhöfe #1

Urlaub auf dem Bauernhof – für viele die Erfüllung eines Traumes. Besonders naturverbundene Tierliebhaber wählen als Reiseziel eine Farm, um die Seele zwischen Katz und Kuh mal wieder richtig baumeln zu lassen. Aber welcher Bauernhof ist der richtige für mich? Es kommt schließlich auch auf die Umgebung an! In unserem mehrteiligen Bauernhof Spezial stellen wir euch die tollsten Höfe in bester Lage vor.

Ein Goldstück unter den landwirtschaftlichen Betrieben stellt die Farm am Rande von Mineralstadt dar. Sie ist nicht nur groß und baut eine Vielzahl von Gewächsen an, sie ist auch günstig gelegen. Zwar wird bei den Nutztieren keine übermäßige Vielfalt geboten, das Angebot am Hof macht diesen Umstand aber locker wett: Hühner, Kühe und Schafe sind allesamt verschmust und man merkt ihnen einfach an, wie glücklich sie sind. Außerdem kann unter der Anleitung des Bauern Honig aus der hofeigenen Imkerei gewonnen werden und es gibt sogar eine kleine Fischzucht. Wem das alles noch nicht reicht, der darf sich das Pferd des Hofbesitzers ausborgen um die Umgebung während eines Ausrittes zu erkunden – und da gibt es viel zu erkunden!

Verlässt man das Anwesen nämlich auf der linken Seite, hat man es nicht weit zu einer idyllischen, heißen Quelle, die direkt neben einem Wasserfall liegt. Folgt man dem Pfad weiter nach Westen, kommt man auf einen wunderschönen Gebirgspass. Auf dem Weg zum Gipfel werden Wandersleut mit dem Anblick der üppigen Flora und Fauna verwöhnt – Blumen pflücken, Pilze sammeln und Beeren naschen inklusive! Oben angekommen bietet sich schließlich ein atemberaubender Ausblick über das gesamte Tal. Ist man vom Auf- und Abstieg ausgezehrt, winkt ja noch die heiße Quelle am Fuß des Berges, um nach einer ausgedehnten Wanderung wieder Kraft zu tanken.

Nur einen Katzensprung entfernt befindet sich Mineralstadt, ein gemütliches Örtchen, wo noch jeder jeden kennt. Für Touristen gibt es hier auch das ein oder andere zu sehen und zu tun. Wie wäre es denn zum Beispiel mit einem Besuch in der alten Schmiede? Oder in der Bibliothek? Dort kann man sich über die Historie der Gegend schlau machen, anschließend gönnen sich Feinschmecker im Weinkeller einen edlen Tropfen. Für leere Mägen gibt es die Schenke, die neben leckerem Bier täglich auch neue Speisen auf die Karte bringt. Vielleicht ist euch aber eher nach einem ausgedehnten Strandspaziergang? Am Meer kann man sich aber nicht nur die Beine vertreten. Leiht euch eine Angel aus und zieht einen richtig dicken Fisch an Land!

In Mineralstadt gibt es das ganze Jahr über tolle Feste und Feiern. Da das Tal zu jeder Jahreszeit wunderschön ist, kann man seinen Urlaub getrost von einer der bevorzugten Festivitäten abhängig machen. Im Frühling gibt es zum Beispiel das Göttinnen-Fest, bei dem die Mädchen des Dorfes einen einstudierten Tanz in traditioneller Robe vollführen. Mutige stellen ihre Kochkünste lieber bei einem Wettbewerb auf die Probe, der gegen Ende des Frühlings stattfindet. Im Sommer werden auch einige Aktionen Angeboten, die wunderbar zu dieser Jahreszeit passen: Die Tomatenschlacht oder das große Feuerwerk am Strand gehören zu den Highlights!

Im Herbst, wenn die Blätter bunt werden und die letzten warmen Tage anbrechen, treffen sich die Dorfbewohner zu Beginn dieser Jahreszeit in der Kirche um das Musikfest zu feiern. Wer lieber etwas essen will, besucht das Erntefest. Dort kann jeder eine Zutat in einen großen Topf auf dem Marktplatz geben und der Eintopf wird dann gemeinsam verzehrt – bitte nichts Ekliges hineinwerfen! Aber auch die kalte, weiße Zeit des Jahres hat ein paar Asse im Ärmel. Gleich zu Anfang gibt es ein spannendes Hunderennen. Zum Ende des Winters versammeln sich die Bewohner von Mineralstadt auf dem Gipfel des Berges und bewundern den ersten Sonnenaufgang des neuen Jahres.

via Xnad / Ariff Winarto / MrGspZaa / Ranch Story