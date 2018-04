Dragon Quest Builders 2: Malroth in der Vorstellung

Das Marketing für Square Enix‘ Dragon Quest Builders 2: The God of Destruction Malroth and the Vacant Island befindet sich wohl nun in der heißen Phase. Nachdem die Famitsu in der letzten Woche einen näheren Blick auf die Hauptcharaktere und die Welt geworfen hat und die offizielle Seite online ging, wird in der Weekly Jump ein neuer Charakter vorgestellt.

Dabei handelt es sich um Malroth, der, wie alle anderen Charaktere auch, von Akira Toriyama entworfen wurde. Es handelt sich um einen Jungen mit roten Augen, einer Totenkopf-Gürtelschnalle und stacheligen Haaren, der seltsamerweise seinen Namen mit dem Hauptbösewicht teilt. Viele Geheimnisse ranken sich um ihn, da er selber nicht genau weiß, wer er ist.

Dennoch ist er ein Kamerad, auf den man sich wirklich verlassen kann. Er wird dem Hauptcharakter in schweren Kämpfen und beim Sammeln von Materialien stets zur Seite stehen. Dabei kann der Spieler auch die Ausrüstung von Malroth anpassen.

Falls ihr die letzten Informationen zu diesem Spiel verpasst habt, könnt ihr sie hier nachlesen. Dragon Quest Builders 2: The God of Destruction Malroth and the Vacant Island befindet sich für PlayStation 4 und Nintendo Switch in Entwicklung. Ein Erscheinungsdatum wurde noch nicht bekanntgegeben.

via Gematsu