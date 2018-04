Der Debüt-Trailer zu Little Dragons Café

Aksys Games und Toybox Inc. haben den Debüt-Trailer zu Little Dragons Café veröffentlicht, der euch die beiden Hauptfiguren in einem Gespräch mit einem Ork zeigt. Im Sommer soll das Videospiel in Europa und Nordamerika für PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen.

In diesem Videospiel lernen zwei Zwillinge das Kochen und betreiben ein kleines Café unter der Anleitung ihrer Mutter. Eines Tages wird die Mutter krank und fällt in einen tiefen Schlaf. Keine Medizin lässt sie wieder erwachen. Plötzlich taucht ein fremder Mann auf, der für die beiden Zwillinge einen Rat hat. Gemeinsam müssen sie einen Drachen erziehen, der ihrer Mutter helfen könnte. Gemeinsam mit ihren Mitarbeitern versuchen die Zwillinge, das Lokal zu führen und einen Weg zu finden, ihre Mutter zu heilen.

Während ihr das Café betreibt und lernt, neue Gerichte zu kochen, erkundet ihr nebenbei die Welt, um unbekannte Zutaten zu finden und um das Angebot der Speisekarte zu erweitern. Um leckere Gerichte zu kochen, benötigt ihr frische Zutaten, die ihr auch selbst produzieren könnt. Euren Kunden bietet ihr nicht nur ein gutes Essen an, sondern kümmert euch auch um ihre Probleme, um ihre Stimmung zu verbessern.

via Gematsu