Etrian Odyssey X teasert DLC-Kanonier und Helden-Klasse

Erst kürzlich gab es ausführliche Informationen zu Etrian Odyssey X, heute haben uns jedoch bereits die nächsten Details erreicht. So werden alle Frühkäufer des Spiels in Japan einen speziellen DLC-Kanonier erhalten, welcher von Yuki Takahata von FLIPFLOPs gestaltet wurde. Dieser wurde bisher lediglich als Silhouette angeteasert, erschien jedoch bereits im Manga Etrian Odyssey II: The Snowflake Girl. Zusätzlich gibt es auch ein weiteres Bild, welches die neue Helden-Klasse zeigt.

In Japan soll Etrian Odyssey X am 2. August für Nintendo 3DS erscheinen.

via Siliconera