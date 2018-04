Etrian Odyssey X: Ausführliche Details zur Spielwelt

Nach der Ankündigung von Etrian Odyssey X hat Atlus die ersten offiziellen Details und Bilder enthüllt, die euch mehr über die Spielwelt, über die Klassen und Spielmechaniken erzählen.

Etria befindet sich im Osten, High Lagaard ist ein Königreich im Norden, Armoroad ist eine Stadt an der Küste und Tharsis liegt weit abgelegen. Die Abenteurer stammen aus den verschiedenen Nationen und sammeln sich nun in der fliegenden Stadt Maginia. An diesem Ort wollen sie mit ihrer Reise beginnen, die Schätze der isolierten Insel Lemuria zu bergen, die sich im fernen Meer befindet. Unter der Anordnung der Prinzessin Persephone begeben sich die Abenteurer auf die Suche nach unbekannten Schätzen.

Lemuria ist eine Insel, die von dichten Wolken umgeben wird. In den Randgebieten herrscht immer ein starker Sturm. Es war eine lange und beschwerliche Reise, doch die Abenteurer, die sich in der Stadt Maginia versammeln, haben den Stürmen getrotzt und sind auf der Insel gelandet. Das Ziel ihrer Reise ist der Weltenbaum Yggdrasil. Man sagt, dass sich am Fuße des Baumes ein legendärer Schatz befindet, der von der antiken Zivilisation Lemurias dort zurückgelassen wurde. Das Glück und die Ehre, die von den Abenteurern gesucht wird, liegt in Lemuria sowie die Möglichkeit, ein unbekanntes Abenteuer zu erleben.

In Etrian Odyssey X stehen 19 Klassen zur Auswahl, zu der auch die neue Klasse „Held“ gehört. Die Abenteurer stammen aus den verschiedenen Städten der Serie, wodurch die Klassen aus älteren Teilen übernommen wurden. Zu den weiteren Berufen gehören:

Aus diesen Klassen gestaltet ihr eure Charaktere, die sich in der Gruppe befinden. Mit der Ausnahme der Klasse Hochländer besitzt jeder Beruf vier verschiedene Illustrationen, wobei ihr nach Belieben farbliche Veränderungen vornehmen könnt. Ihr bestimmt die Farbe der Haut, der Augen und der Haare. Dazu wählt ihr eine Stimme aus, die nach eurem Geschmack zur erstellten Figur passt. Zu den Synchronsprechern, die dafür ihre Stimmen aufgenommen haben, gehören:

Shizuka Ishigami

Yuuki Inoue

Maaya Uchida

Akio Ootsuka

Houchuu Ootsuka

Mitsuru Ogata

Nobuhiko Okamoto

Yui Ogura

Kengo Kawanishi

Yoshihisa Kawahara

Yuuki Kuwahara

Kousaka Tomoya

Sachiko Kojima

Soma Saito

Chiwa Saitou

Ayane Sakura

Hiro Shimono

Shin’ya Takahashi

Mutsumi Tamura

Masaki Terasoma

Miyu Tomita

Juri Nagatsuma

Manami Numakura

Megumi Han

Rica Fukami

Saki Fujita

Shun Horie

Kaori Maeda

Yoshitsugu Matsuoka

Kenta Miyake

Satoru Murakami

Ayumu Murase

Haruka Yoshimura

In Etrian Odyssey X erwartet euch der größte Umfang der gesamten Serie. Ihr entscheidet, ob ihr die Karten während einer Erkundung selbst zeichnet oder diese automatisch zeichnen lasst. Es gibt auch eine Weltkarte, auf der sich neben den größeren Labyrinthen kleinere Verliese befinden. An verschiedenen Punkten können Events auftauchen. Der erste Dungeon befindet sich nördlich der Stadt Maginia. Hier findet ihr geheimnisvolle Ruinen, die als „Shrine of the Eastern Grounds“ bekannt sind. Es gibt kein Anzeichen für menschliches Leben. Inzwischen hat die Vegetation den Ort für sich beansprucht. Eine unbekannte Ruine auf einem unbekannten Kontinent. Was hier passieren wird, ist derzeit noch unklar. Sobald ihr dieses Labyrinth betretet, müsst ihr euch vorsichtig bewegen.

Auch das Spielsystem setzt sich aus verschiedenen Funktionen der Serie zusammen. Aus Etrian Odyssey Untold 2 stammen die Elemente „Force Burst“ und „Force Break“, die Ergänzung der Nebenklassen kennt man aus Etrian Odyssey III und Etrian Odyssey IV. Mit der Erweiterung der Charaktererstellung sowie den Schwierigkeitsoptionen hat man Systeme aus Etrian Odyssey V übernommen.

Wie ihr es vielleicht schon geahnt habt, ist in diesem Teil der Serie die Stadt Maginia eure Basis. An diesem Ort befinden sich Einrichtungen, die euer Abenteuer erleichtern. Dabei kümmern sich die NPCs um eure Gruppe und statten euch mit nützlichen Hinweisen aus, die euch mehr über Lemuria erzählen. Im Hotel arbeitet Vivian, gemeinsam mit ihrer Katze Merlin. Sie wird von Juri Nagatsuma gesprochen und lebt in der Stadt ein selbstgefälliges Leben. Unter der Anordnung ihrer Eltern arbeitet sie an der Rezeption des Hotels, allerdings ist Vivian faul. In der Herberge schläft eure Gruppe und kann Gegenstände in das Lager packen.

Die Einrichtung Napier Firm gehört der Geschäftsfrau Napier, die aus Armoroad stammt und von Ayane Sakura vertont wird. Auch in Maginia wirkt sie sehr geschäftig. Sie verkauft nicht nur Waffen, Rüstungen und Gegenstände, sondern dient euch ebenfalls als Schmiedin. Die Bar in der Stadt wird von Kvasir betrieben, der von Houchuu Ootsuka gesprochen wird. Er ist sehr ruhig, aber wenn er zufällig einmal spricht, dann verwirrt er seine Zuhörer. In der Bar könnt ihr Aufträge annehmen und mit den anderen Besuchern reden, um wertvolle Informationen zu erhalten.

Muller (vertont von Akio Ootsuka) führt als Soldat von Maginia die Gilde und betreut die Abenteurer. Er selbst ist ruhig, doch wenn es um einen Notfall geht, reagiert er wie ein Soldat. An diesem Ort registriert ihr neue Charaktere und erstellt eure Gruppe. Prinzessin Persephone wird von Maaya Sakamoto gesprochen. Sie hat Abenteurer aus den verschiedenen Nationen eingeladen, um nach dem legendären Schatz zu suchen.

Neben Napier werden noch weitere Bekannte aus den bisherigen Teilen der Serie in Etrian Odyssey X auftauchen. Zu diesen Figuren gehören Shilleka (gesprochen von Chiwa Saitou) und Wiglaf (gesprochen von Rica Fukami).

In Japan soll Etrian Odyssey X am 2. August für Nintendo 3DS erscheinen.

