Castlevania: Grimoire of Souls erscheint für iOS

Konami hat den Titel Castlevania: Grimoire of Souls angekündigt, der in Japan für mobile Geräte erscheinen wird, die auf iOS basieren. Ein Zeitraum für die Veröffentlichung wurde dabei noch nicht genannt.

Eine Zukunft, in der Graf Dracula komplett vernichtet wurde. Es scheint, als wäre der ewig währende Frieden eingekehrt. Doch ein einzelner Brief, der Genya Arikado erreicht, zerstört diese friedliche Atmosphäre. Um den Hintergrund der verwendeten Sätze in diesem Schreiben zu erfahren (Graf Dracula wird wiederbelebt), begibt sich Genya Arikado auf die Suche nach dem Absender des Briefes.

In diesem Spielsystem können vier Spieler miteinander kooperieren, gemeinsam gegen Bosse antreten, aber auch gegeneinander in die Schlacht ziehen. Das Kampfsystem verläuft dabei in Echtzeit. Die Musik stammt aus verschiedenen Teilen der Castlevania-Serie. In der eigenständigen Geschichte ist Genya Arikado der Protagonist, der von Lucy unterstützt wird. Alternativ ist es möglich, einen anderen Charakter aus der Serie zu verwenden. Zu diesen Figuren gehören:

Alucard

Simon

Charlotte

Shanoa

Maria

Genya Arikado:

Ein geheimnisvoller Charakter, der zu einer sehr geheimen Organisation der japanischen Regierung gehört. Nur wenige Leute kennen seine wahre Identität. Derzeit ist Genya das einzige Wesen, welches die Kraft besitzt, Graf Dracula zu bekämpfen. Er besitzt nicht nur ein weltfremdes Aussehen, sondern er benimmt sich auch sehr unsozial.

Lucy:

Eine Wissenschaftlerin, die für eine Organisation arbeitet, die sich mit der Bekämpfung von Graf Dracula beschäftigt. Sie sieht zwar sehr jung aus, aber sie ist eine sehr kompetente Wissenschaftlerin und ist für Arikado und seine Verbündeten eine große Hilfe für die kommenden Gefechte. Arikado und seine Kameraden verweilen in ihrem Labor.

via Gematsu