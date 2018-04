E3 2018: Die Pläne von Xbox, EA und Ubisoft

Vom 12. bis zum 14. Juni wird in diesem Jahr wieder die E3 in Los Angeles stattfinden. Auch Microsoft ist mit Xbox in diesem Jahr natürlich wieder vertreten. Den Termin für die traditionelle Pressekonferenz hatte man schon vor einem Monat bekanntgegeben. Am 10. Juni um 22 Uhr deutscher Zeit findet das Xbox E3 2018 Media Briefing statt.

Mit Inside Xbox und weiteren Livestreams auf Mixer.com will Microsoft das Messeprogramm abrunden.

Inside Xbox wird in diesem Jahr live von der E3 übertragen. Inside Xbox: Live @ E3 schaust Du am 11. Juni um 24:00 Uhr deutscher Zeit mit exklusiven Ankündigungen, Spiele-Demos, Interviews, Giveaways und mehr. Ein weiterer Livestream findet täglich während der E3 2018 vom 12. Juni bis zum 14. Juni auf Mixer statt.

In den letzten Tagen hatten zudem auch EA und Ubisoft ihre Pläne für die Messe bekanntgegeben. Die wichtigsten Termine lauten damit wie folgt:

09. Juni 2018 – 20:00 Uhr – EA Play Showcase

10. Juni 2018 – 22:00 Uhr – Xbox Media Briefing

11. Juni 2018 – 03:30 Uhr – Bethesda E3 Showcase

11. Juni 2018 – 22:00 Uhr – Ubisoft E3 Conference

Nintendo veranstaltet ein großes Super-Smash-Bros.-Turnier.