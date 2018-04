Dragon Quest Builders 2: Weitere Details zu Malroth

Bereits in der letzten News zu Dragon Quest Builders 2: The God of Destruction Malroth and the Vacant Island haben wir euch Malroth vorgestellt. Heute gibt es noch einige Details über seine Persönlichkeit sowie neue Bilder.

Malroth ist ein Junge, der seine Erinnerungen verloren hat. Eure Figur trifft ihn auf „Vacant Island“. Zwar besitzt Malroth nicht die Fähigkeit, neue Sache zu erschaffen oder Gebäude zu bauen, aber er wird euch im Kampf eine sehr gute Hilfe sein. Zudem sammelt er Materialien für euch. Um ihn zu stärken, rüstet ihr den Jungen mit selbst gebauten Waffen aus, sodass er seine mächtigen Attacken gegen die Monster einsetzen kann.

Dragon Quest Builders 2: The God of Destruction Malroth and the Vacant Island befindet sich für PlayStation 4 und Nintendo Switch in Entwicklung. Ein Erscheinungsdatum wurde noch nicht bekanntgegeben.

via Gematsu