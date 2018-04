Neuer Trailer und Releasetermin für Moonlighter

Erst kürzlich erfreute Publisher Merge Games interessierte Fans mit der Ankündigung einer physischen Version von Moonlighter für PlayStation 4 und Nintendo Switch. Nun veröffentlichte man einen brandneuen Trailer und gab bekannt, dass das Spiel am 29. Mai 2018 in den Läden stehen wird. Neben den physischen Versionen gibt es auch digitale Veröffentlichungen für Xbox One, PCs, Mac und Linux.

Bei dem Action-RPG schlüpft man in die Rolle von Will, der tagsüber sein Geschäft leitet und nachts seinen Traum eines Abenteurers verfolgt. Während einer archäologischen Expedition werden seltsame Tore gefunden. Schnell stellte man fest, dass diese Tore in andere Dimensionen führen. Will spielen die gefundenen Dimensionstore in die Karten. Loot, das er nachts sammelt, verkauft er tagsüber in seinem Laden.

Zu den Kernelementen des Spiels gehören das Beschaffen von Loot und das Betreiben des eigenen Ladens im Dorf Rynoka. Dabei verkauft man seine gesammelten Gegenstände und legt Preise für sie fest. Dabei kann man auch Assistenten einstellen und den Shop upgraden. Es ist auch wichtig, die Dorfbewohner kennenzulernen und zu verstehen, was diese wollen und brauchen. Manche Einheimische haben auch spezielle Quests für Will.

Moonlighter beinhaltet zudem ein Crafting-System, bei dem ihr Waffen und Ausrüstungsgegenstände herstellt. Es ist außerdem möglich vorhandenes Equipment zu verzaubern. Gute Rüstung kann euch im Kampf nützlich ein, denn es gibt einige Feinde und Bosse zu besiegen. Hinter den Toren, die es zu öffnen gilt, lauern viele Gefahren, aber eben auch das heiß begehrte Loot.