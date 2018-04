Die Protagonisten aus Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk

By

NIS America stellt uns aktuell die drei wichtigsten Persönlichkeiten aus dem Dungeon-RPG Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk ein wenig näher vor. Lernt also im Folgenden die Hexe Dronya, ihren Lehrling Luca das mächtige Buch Tractatus de Monstrum kennen!

Dronya

Eine schöne Hexe mit rabenschwarzem Haar, welche sich in schwarze Roben hüllt. Sie dient dem Königreich Haltz als Hexe am Königshof und wird wegen ihrer rot-blauen Augen „Dusk Witch“ genannt. Sie reist nach Refrain, um das Labyrinth unter der Stadt zu erkunden. Ihre wahren Absichten für dieses Vorhaben sind jedoch unbekannt.

Luca

Der junge Lehrling von Dronya und ihre Reisebegleiterin. Sie ist fröhlich und einfach zu begeistern, ihre Gefühlslage kann jedoch sehr schnell zwischen Tränen und Lachen wechseln. Trotz ihres jungen Alters hilft sie kräftig im Haushalt, sie kocht, putzt, wäscht und erledigt Einkäufe. Zudem stellt sie in Handarbeit alle Puppen-Soldaten her, welche Dronya ins Labyrinth schickt.

Tractatus de Monstrum

Dieses legendäre, verfluchte Buch enthält die Seele des Spielers. Man sagt, dass es von der einzigen Person geschrieben wurde, welche die Geheimnisse des Labyrinths enthüllt und dabei überlebt hat. Nun muss das Tractatus de Monstrum – von Luca liebevoll „Tractie“ genannt – Dronyas Puppen-Soldaten ins Labyrinth von Refrain führen und die darin liegenden Geheimnisse erkunden.

Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk wird im Herbst im Westen für Nintendo Switch, PlayStation 4 und für PCs erscheinen. In Japan ist das Spiel seit Juni 2016 für PlayStation Vita und seit September 2017 auch für PlayStation 4 erhältlich.

via Gematsu