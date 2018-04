Closed Nightmare von Nippon Ichi angekündigt

Im Zuge eine Livestreams von Nippon Ichi im Januar dieses Jahres wurde unter anderem ein Horror-Adventure-Spiel mit dem Arbeitstitel Project Nightmare angekündigt. In der aktuellen Ausgabe der Dengeki PlayStation bekommt der Titel nun mit Closed Nightmare seinen offiziellen Namen und mit dem 19. Juli 2018 sogar schon ein Releasedatum für Japan spendiert. Closed Nightmare erscheint für PlayStation 4 und Nintendo Switch.

In Closed Nightmare wird die Protagonistin Maria Kamishiro von einer Frau namens Chizuru an einen unbekannten Ort gelockt und eingesperrt. Ohne Erinnerung und mit einem gelähmten linken Arm ist sie gezwungen, an einem mysteriösen Experiment teilzunehmen. Das Spiel soll in vier Gameplay-Teile unterteilt sein. Diese werden mit den Schlagwörtern „Live-Action“, „Text“, „Erkundung“ und „Herausforderungen“ beschrieben.

Das Ankündigungsvideo aus dem Livestream findet ihr unten. Ab Minute 8:30 beginnt der kurze Clip.

via Gematsu