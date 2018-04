Chuusotsu – 1st Graduation: Englische Version im April

Wie der Publisher Fruitbat Factory mitteilte, wird die englische Version der Visual Novel Chuusotsu – 1st Graduation: Time After Time am 24. April für PCs erscheinen. Die Unterstützer der Kickstarter-Aktion erhalten ihr Exemplar des Spiels bereits am 22. April.

In der Zukunft werden die Lebenswege der Menschen durch ihren Rang bestimmt, den sie durch die Regelung „Choujin Seal“ erhalten. Diese Anordnung wird vom „P3 Law“ der Weltregierung festgelegt. Im Frühling macht die Manga-Liebhaberin Marisugawa Arue ihren Abschluss der Mittelstufe. Aufgrund einer längeren Krankheit konnte sie nicht in die High School aufsteigen und wurde dadurch zu einem „chuusotsu“ (Personen, die nach der Mittelstufe keine weitere Bildung erlangt haben).

Solche Menschen besitzen in diesen Zeiten kein „Seal“, wodurch sie machtlos sind und ihr Level im Bereich „Choujin Stability“ nur eine fünf beträgt. Bereits in ihrem jungen Alter erwartet Arue eine dunkle Zukunft.

„Ich habe noch so viele Sachen zu vollbringen….“

Um ihr einst beschlossenes Lebensziel zu erreichen, versucht sie ihre hoffnungslose Situation zu verändern und ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Welcher Ansatz dafür wäre nicht besser, als ein Zimmer mit anderen „chuusotsu“ zu teilen?

Mit ihren neuen Kameradinnen geht Arue der Frage nach, was man benötigt, um ein wundervolles Leben zu haben. Doch lässt sich ein „chuusotsu“ mit der Philosophie verbinden? Die Zeit drängt, denn wenn ihre Frist abläuft und sich an ihrem Problem nichts geändert hat, wird das Zimmer zwangsgeräumt. Wird es Arue gelingen, ihre Konflikte zu lösen und ein glückliches sowie stabiles Leben zu führen?

