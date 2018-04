Black Clover: Fantasy Knight erscheint für Smartphones

By

Die aktuelle Ausgabe der Weekly Jump hat den Titel Black Clover: Fantasy Knight enthüllt, der 2018 für Smartphones erscheinen wird. In diesem Rollenspiel wird man ein Königreich beschützen. Dabei wird die Gruppe aus bevorzugten Rittern vom Spieler erstellt. Black Clover ist als Anime- und Mangaserie bekannt. Derzeit befindet sich außerdem das Videospiel Black Clover: Quartet Knights in Entwicklung, das 2018 weltweit für PlayStation 4 und PCs erscheinen wird (in Japan nur für PlayStation 4).

via Gematsu