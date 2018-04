Smartphone-RPG Another Eden erscheint für Switch

Das Smartphone-Rollenspiel Another Eden: The Cat That Travels Through Space and Time, das in Japan für iOS und Android als Free-to-play-Titel erhältlich ist, wird für die Plattform Nintendo Switch erscheinen. Weitere Details über die kommende Version gab der Entwickler Wright Flyer Studios noch nicht bekannt.

In diesem Rollenspiel spielen der Protagonist Aldo und seine Schwester Feene eine große Rolle. Ein Dämonenkönig will Feenes noch ruhende Mächte nutzen, um die Menschen zu vernichten. Aldo versucht seine Schwester zu retten, allerdings misslingt ihm der Versuch. Durch dieses Ereignis wird eine Verzerrung der Raum-Zeit erzeugt, wodurch der Held 800 Jahre in die Zukunft flieht. Die Geschichte der Smartphone-Version besteht aus 26 Hauptepisoden, wobei der Spieler durch die Zeit reisen wird. Er bewegt sich durch die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

via Gematsu