Auch das Neo Geo bekommt Retro-Neuauflage

Retro-Konsolen sind im Trend. Was Nintendo mit dem NES-Mini und dem SNES-Mini* vormachte, wurde vor weniger als einer Woche mit der Ankündigung eines Sega Mega Drive Mini fortgeführt. Heute ist nun SNK mit dem Neo Geo an der Reihe, denn auf Twitter enthüllte man, dass im Rahmen des 40. Geburtstags der Firma eine Retro-Neuauflage des Konsolen-Klassikers geplant sei. Wenig überraschend will man darauf einige der beliebtesten Titel vereinen, namentlich erwähnt wurden schon einmal die Serien The King of Fighters, Fatal Fury, Samurai Shodown und Metal Slug. Weitere Details sollen folgen.

Das Neo Geo gehört zur 4. Konsolengeneration und erschien erstmals 1990 in Japan. Der hohe Preis und die starke Konkurrenz durch SNES und Sega Mega Drive führte aber dazu, dass das Gerät eher ein Nischendasein fristen musste. In den letzten Jahren hielt man die Erinnerung aber wach dank zahlreicher Neuveröffentlichungen über alle Plattformen hinweg verteilt. Besonders erwähnenswert ist dabei die ACA-Neo-Geo-Reihe, welche derzeit Schritt für Schritt auch den eShop von Nintendo Switch erobert. Erst letzte Woche ging hier ACA NeoGeo Gururin an den Start.

via Gematsu