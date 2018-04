Nintendo: Die aktuellen eShop-Downloads der Woche

Auch in dieser Woche gibt es wieder zahlreiche Entdeckungen im Nintendo eShop zu machen. Für Nintendo Switch erscheinen unter anderem Shelter Generations, Masters of Anima, Super Daryl Deluxe und Skies of Fury DX, über die wir jeweils berichteten. Außerdem gibt es in dieser Woche auch einige neue Demos zum Anspielen. Die komplette Liste!

Neue Software für Nintendo Switch:

#Breakforcist Battle

ACA NeoGeo Gururin

The Adventure Pals

Asdivine Hearts

Bombslinger

The Bunker

Burly Men at Sea

Deep Ones

Don’t Starve: Nintendo Switch Edition

Dragon Blaze

Drone Fight

Infernium

Johnny Turbo’s Arcade: Bad Dudes

Masters of Anima

Pirates: All Aboard!

Regalia: Of Men and Monarchs – Royal Edition

Rogue Aces

Shelter Generations

Skies of Fury DX

Splat the Fruit

Streets of Red: Devil’s Dare Deluxe

Super Daryl Deluxe

Word Search by POWGI

Zotrix: Solar Division

Black Hole (spielbare Demo)

I and Me (spielbare Demo)

Stikbold! (spielbare Demo)

Squareboy vs. Bullies: Arena Edition (spielbare Demo)

Super Chariot (spielbare Demo)

Neue Software für Nintendo Wii U:

Spellcaster’s Assistant

