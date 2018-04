By

Sega hat das Sega Fes 2018 für eine weitere tolle Ankündigung genutzt: Das Sega Mega Drive Mini! Die Mini-Konsole veröffentlicht Sega anlässlich des 30. Geburtstags der 16-bit-Konsole. Der Name „Mega Drive Mini“ sei bisher nur vorläufig, der Verkauf in Japan soll noch in diesem Jahr starten. Weitere Details gibt es bisher noch nicht, auch nicht zu den mitgelieferten Spielen.

via Twitter