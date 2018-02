Veröffentlichungstermin für Natsuiro Kokoro Log

By

Laut Publisher Dramatic Create wird die Visual Novel Natsuiro Kokoro Log in Japan am 26. April für PlayStation Vita erscheinen. Der Titel ist bereits 2016 für PCs erschienen

Eines Tages wurde Yoshito von seiner Lehrerin Kisara herausgefordert, an einem Kampfturnier teilzunehmen. Obwohl Yoshito von seinen Fähigkeiten überzeugt war, wurde er von Kisara schnell geschlagen. Als Folge wurde er Mitglied in einem Club für die Cyber-Erforschung, der von Kisara geleitet wird. Zu diesem Zeitpunkt war die Arbeitsgemeinschaft sehr neu, aber sie gewann schnell an Lebendigkeit durch den Zuwachs des Teams. Die anderen Mitglieder der Gruppe sind Kuon, Rin und Kotone.

Zu Beginn der Sommerferien bittet Kanae um Yoshitos Hilfe. Er soll eine Liebessimulation testen, die sich gerade in der Entwicklung befindet. Alle weiblichen Avatare werden von den Mädchen gespielt, die sich im Club befinden. Als sie entdecken, dass sein Avatar durch die eingestellte KI seine Persönlichkeit besitzt, interagieren die Mädchen mit ihm auf anderen Wegen als im realen Leben. Zwischen der Realität und Fantasie bemerkt Yoshito, dass die Heldinnen nicht ehrlich mit ihren wahren Gefühlen umgehen. Somit beginnt ihre Liebesgeschichte im Sommer.

via Gematsu