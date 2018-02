Der physische Wonder Boy erscheint im Februar

Wie Nicalis, Lizardcube und DotEmu bekanntgaben, wird die physische Version von Wonder Boy: The Dragon’s Trap am 13. Februar 2018 in Nordamerika für Nintendo Switch und PlayStation 4 veröffentlicht. Sie enthält neben dem Spiel einen Soundtrack, ein Booklet und einen Lizard-Man-Anhänger.

Bis zur Veröffentlichung der physischen Version in Europa dürfte es auch nicht mehr lange dauern. Amazon nimmt bereits Vorbestellungen entgegen und listet das Spiel derzeit für einen Release am 22. März 2018 – der Termin ist aber noch nicht offiziell bestätigt.

Wonder Boy: The Dragon’s Trap wurde von Lizardcube entwickelt und ist die Neuauflage des Spiels, welches für das Sega Master System erschien. Eine digitale Version gibt es für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PCs, Mac und Linux. Falls ihr mehr über das Spiel erfahren möchtet, könnt ihr gerne unseren Test zur Switch-Version durchlesen.