Story-Trailer zum Shadow of the Colossus Remake

Die Presse haben die Remake-Experten von Bluepoint Games mit Shadow of the Colossus bereits überzeugt. Bei stolzen 93 Punkten steht das Remake derzeit bei OpenCritic. Nun ist es an Sony, das Spiel an den Mann respektive die Frau zu bringen. Aufmerksamkeit soll heute ein neuer Story-Trailer zum Spiel erzeugen.

Nach dem Remaster des PS2-Klassikers für PlayStation 3 bekommt das Spiel diesmal eine echte Generalüberholung. Die Umgebungen werden von Grund auf neu erstellt, Animationen werden überarbeitet und viele Details sogar neu hinzugefügt. Auch ein neues Feature gibt es, nämlich den Fotomodus.

Das Remake von Shadow of the Colossus erscheint für PlayStation 4 am 7. Februar 2018.