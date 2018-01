Neuer Fotomodus für Shadow of the Colossus HD

Bluepoint und Sony veröffentlichen Shadow of the Colossus für PlayStation 4 erneut. Nach dem Remaster des PS2-Klassikers für PlayStation 3 bekommt das Spiel diesmal aber eine echte Generalüberholung. Die Umgebungen werden von Grund auf neu erstellt, Animationen werden überarbeitet und viele Details sogar neu hinzugefügt. Auch ein neues Feature gibt es, nämlich den Fotomodus.

Art-Director Mark Skelton erklärt euch den Fotomodus:

Der Fotomodus zeichnet sich durch Leistung und Flexibilität aus. Es handelt sich um ein komplettes Fotobearbeitungsprogramm, das für euch ins Spiel eingebaut wurde! Ihr Spieler erhaltet Zugriff auf all das, worauf ich als Art Director zugreifen kann. Ihr könnt mit einem Filter loslegen oder direkt ins Detail gehen und die Farbabstimmungen der Schatten, Mitteltöne und Glanzlichter abstimmen. Darüber hinaus könnt ihr die Schärfentiefe-Bereiche und Stärken sowie die Vignette einstellen. Dadurch erhaltet ihr eine faszinierende Kontrolle über das Bild. Des Weiteren könnt ihr die Kamera in jede Richtung um 90 Grad drehen, um Hochformatfotos zu schießen, was bedeutet, dass viele der Fotos als Handy-Hintergrundbilder verwendet werden können! Das ist nicht alles: Ihr könnt einige der Filter eingestellt lassen, während ihr spielt, was euch interessante Steuerungsmöglichkeiten dazu gibt, wie das Spiel in Aktion aussieht.

Und als Beweis, was der Modus kann, legt Skelton auch einige Beispiele bei. Das Remake von Shadow of the Colossus erscheint für PlayStation 4 am 7. Februar 2018.