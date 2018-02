Neuer Trailer zu Dragon’s Crown Pro zeigt Koop-Modus

Nachdem der Sidescroller Dragon’s Crown Pro auch im Westen erscheinen soll, haben wir bereits einiges von der aufpolierten Version des Rollenspiels gesehen. Nun veröffentlicht Atlus auch noch einen Trailer, der den umfangreichen Koop-Modus des Spiels vorstellt.

Das Abenteuer in Dragon’s Crown Pro ist keins von der Sorte, das leichtfertig auf eigene Faust bestritten werden sollte. Dämonen, Drachen und Magier stellen sich Euch in den Weg zum Sieg, aber dank dem Vierspieler-Koop-Modus in Dragon’s Crown Pro müsst Ihr Euch diesen Schergen nicht alleine entgegenstellen. Und das Beste daran? Der Koop-Modus funktioniert in jeder erdenklichen Kombination von lokalem Couch-Koop und Online-Multiplayer.

Selbst mit drei Spielern auf deinem Sofa und einem Freund online – oder umgekehrt – könnt Ihr Euch im Königreich von Hyland Euren Weg durch Horden von Gegnern und Bossen erkämpfen. Beschützt Eure Verbündeten, während diese aus der Gefahrenzone flüchten oder kocht stärkende Mahlzeiten, um Eure Stats zu verbessern! Mit dem neusten Trailer zu Dragon’s Crown Pro könnt Ihr einen faszinierenden Ausblick auf die spannende Multiplayer-Koop-Action erhaschen.