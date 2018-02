Neuer Prolog-Trailer zu Valkyria Chronicles 4

Sega hat einen neuen Trailer zu Valkyria Chronicles 4 veröffentlicht, der euch in Prolog-Form in die Handlung des Spiels einführt. Valkyria Chronicles 4 spielt in einem fiktiven Jahr 1935 EC in Europa und damit zur gleichen Zeit wie Valkyria Chronicles. Dort wütet der „Second European War“ zwischen der Atlantic Federation und der Autocratic Eastern Imperial Alliance.

Die Föderation kämpft tapfer, doch die übermächtige imperiale Allianz droht sie zu verschlingen. Der Sieg droht in weite Ferne zu rücken, da führt die Föderation die Operation Northern Cross durch, ein letzter Versuch, die kaiserliche Hauptstadt zu erobern und so den Krieg zu beenden.

Commander Claude Wallace und seine loyalen Kindheitsfreunde kämpfen in Squad E für den Erfolg dieser verzweifelten letzten Operation. Sie sehen sich harten Kämpfen, Wellen von kaiserlichen Soldaten und den schrecklichen Valkyria gegenüber.

Im Westen erscheint der Titel für Nintendo Switch, PS4 und Xbox One in diesem Jahr.

