Die Neuerscheinungen im Februar 2018

Mit ein wenig Verspätung möchten wir euch natürlich die kommenden Neuerscheinungen im bereits angerissenen Monat Februar 2018 präsentieren. Die Liste ist sehr lang in diesem Monat und mit Final Fantasy XII: The Zodiac Age für PCs ist der erste Titel bereits erhältlich. Neben einigen interessanten Portierungen wie Dragon Quest Builders und Bayonetta für Nintendo Switch gibt es auch populäre Remakes und Remaster wie Shadow of the Colossus und Secret of Mana. Aber natürlich warten auch zahlreiche brandneue Games auf euch, allen voran Dynasty Warriors 9, The Seven Deadly Sins und Sword Art Online: Fatal Bullet.

Was sind eure Must-Haves in diesem Monat?