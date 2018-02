Na, arbeitet ihr noch an euren guten Vorsätzen für 2018? Was auch immer ihr euch vorgenommen habt, ich wünsche euch viel Kraft, eure Ziele zu erreichen. Die Pokémon aus diesem LOOT! werden auch viel Kraft benötigen, um wieder in Form zu kommen. Glurak, Turtok und Co. haben über die Feiertage wohl ein paar Sonderbonbons und Pofflés zu viel genascht. Die übergewichtigen Pokémon kosten ca. 9 Euro und sind 4 cm groß. Leider kostet der Versand auch fast 11 Euro.

via Etsy