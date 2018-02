Final Symphony: Drei deutsche Tour-Termine 2018

Kaum zu glauben, aber fünf Jahre ist der letzte Auftritt der preisgekrönten Konzertreihe Final Symphony in Deutschland schon wieder her. Nach der Premiere in Deutschland zog es Final Symphony in die weite Welt, es folgten Konzerte in vielen Ländern. In diesem Jahr kehrt Final Symphony nun zurück nach Deutschland. Drei Termine stehen fest, nämlich in Hamburg, Berlin und München. Außerdem feiert Final Symphony 2018 Premiere in Österreich, Wien.

Von dem legendären Final-Fantasy-Komponisten Nobuo Uematsu als „ein komplexes, hochentwickeltes, hervorragend arrangiertes Konzert“ beschrieben, ist Final Symphony eine musikalische Tour de Force mit einigen der beliebtesten Stücken aus Final Fantasy VI, VII und X. Die Tour beginnt am 2. März in Hamburg in der Laeiszhalle, dann geht es am 4. März in die renommierte Philharmonie Berlin, am 14. März in die Gasteig Philharmonie München und am 17. März weiter in das weltberühmte Wiener Konzerthaus.

Die neuen Aufführungen in Deutschland werden vom Deutschen Filmorchester Babelsberg gemeinsam mit dem Pianisten Mischa Cheung unter der Leitung von Dirigent Eckehard Stier aufgeführt. Das Bratislava Symphony Orchestra übernimmt in Wien. Durch jedes Konzert führt Moderator Nino Kerl. Tickets für alle Konzerte gibt es ab sofort ab 49,95 Euro bei Eventim.