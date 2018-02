Nintendo bestätigt Arbeit an neuem Super-Mario-Film

Nach den ersten Medienberichten im November hat Nintendo heute die Arbeit an einem neuen Streifen offiziell bestätigt. Produziert wird der Film von Chris Meledandri von Illumination und Shigeru Miyamoto von Nintendo, mehr Details gab man bisher nicht preis. Die Medienberichte, die schon vor Monaten Illumination ins Gespräch gebracht hatten, haben sich also bestätigt.

Illumination steckt hinter Filmen wie Despicable Me, den Minions und The Secret Life of Pets. Die Verhandlungen um den Film sollen sich seit mehr als einem Jahr hinziehen. Der japanische Riese hat nach den zwar inzwischen kultigen aber 1993 kommerziell gescheiterten TV-Shows keine derartigen Deals mehr eingefädelt. Den Berichten vom November zufolge sollen Nintendos größte Bedenken sein, dass man selbst zu wenig Einfluss bei der Produktion habe. Deshalb installiert man Miyamoto an Meledandris Seite.