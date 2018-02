A Certain Magical Virtual-On: Details zu den Missionen

Zu A Certain Magical Virtual-On gibt es neue Details von Sega, die euch mehr über die vorhandenen Missionen erklären. Es gibt Aufträge, die zum Modus „Solo Missions“ gehören und im Singleplayer existieren. Spielt ihr online, gibt es dazu noch „Co-Op Missions“, die ihr im kooperativen Modus gemeinsam löst. Für die Aufgaben gibt es verschiedene Schwierigkeitsgrade und Regeln, die es für den Erfolg zu beachten gilt. Meistert ihr eine Mission, verdient ihr „Resource“ (Spielwährung), Titel und mehr.

Ihr zeigt eure Fähigkeiten in gewöhnlichen Kämpfen, in einem Arcade-Modus oder tretet gegen einen Boss an. Die Bosse sind Virtuaroids, die größer als die gewöhnlichen Vertreter sind. Zuerst kämpft ihr in diesem Modus gegen normale Gegner, bis der Boss das Gebiet betritt. Wählt ihr „Destruction“, greifen euch die Feinde in Wellen an. Habt ihr eine Gruppe erledigt, erscheint die nächste Welle, die aus einer stetig wachsenden Anzahl von Gegnern besteht.

Im neuen Modus „Explosion Code“ müsst ihr einen Ball, der sich „Code“ nennt, in das gegnerische Tor bringen, um Punkte zu sammeln. Es gibt keinen Schaden auf die Lebensenergie. Wenn ihr vom Feind besiegt werdet, verliert ihr den Ball. Aus diesem Grund ist das Spielen im Team wichtig, um den Code weiterzugeben.

In Japan erscheint das Videospiel am 15. Februar 2018 für PlayStation 4 und PlayStation Vita.

via Gematsu